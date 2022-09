POL-NOM: Autofahrt unter Alkoholeinfluss

Uslar (ots) - Uslar (Kl), Neustädter Platz - In der Nacht von Freitag, 02.09. auf Samstag, 03.09.22, gegen 01:00 Uhr, brach ein bisher unbekannter Mann in das Wohnhaus einer Familie ein. Der Täter wurde von einem Familienmitglied im Haus angetroffen. Bei seiner anschließenden Flucht verletzte er seinen Entdecker leicht. Der Unbekannte entfernte sich fußläufig in Richtung Innenstadt. Der männliche Einbrecher wird wie ...

