LPI-G: ETZ250 - Täter ermittelt

Gera (ots) - Am Samstag, dem 07.05.2022, gegen 03.30 Uhr ereignete sich ein Brand im Hotel in der Straße am Brühl. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zum Brandausbruch in einem Gemeinschaftsraum, welcher dadurch stark beschädigt wurde. Alle 27 anwesenden Hotelgäste und Mitarbeitenden konnten das Gebäude unverletzt verlassen und wurden während der Löscharbeiten in Verantwortung der Stadtverwaltung untergebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde das ...

