Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brand in Hotel

Gera (ots)

Am Samstag, dem 07.05.2022, gegen 03.30 Uhr ereignete sich ein Brand im Hotel in der Straße am Brühl. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zum Brandausbruch in einem Gemeinschaftsraum, welcher dadurch stark beschädigt wurde. Alle 27 anwesenden Hotelgäste und Mitarbeitenden konnten das Gebäude unverletzt verlassen und wurden während der Löscharbeiten in Verantwortung der Stadtverwaltung untergebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde das Hotel im Verlauf des Vormittags an den Pächter übergeben. Der Sachschaden wird aktuell auf ca. 50.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

