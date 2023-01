Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Fahrzeugbrand im Bahnweg

Freiburg (ots)

Der Feuerwehr wurde am Donnerstag, 19.01.2023, gegen 21.45 Uhr, ein brennender Pkw im Bahnweg mitgeteilt. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Motor des Seat Ibiza bereits in Vollbrand. Der Brand konnte rasch gelöscht werden. Es entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der Sachschaden an dem Seat Ibiza wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. Die Karosserie eines neben dem Seat Ibiza stehenden weißen Mercedes wurde durch die Hitzeabstrahlung ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die Schadenshöhe ist hier nicht bekannt. Die Brandursache ist noch nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell