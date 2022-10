Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim, Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht; Zeugenaufruf der Polizei

Schriesheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am gestrigen Dienstag, in der Zeit von 8 Uhr bis kurz nach 14 Uhr beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug in der Römerstraße, südlicher Parkplatz, einen in einer Parkbucht geparkten anthrazitfarbenen Pkw Kombi, Seat, Alhambra.

Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seiner Feststellungspflicht nachgekommen zu sein, von der Unfallstelle. An dem geparkten Pkw hinterließ einen Schaden von circa 4.000 Euro.

Die Polizei konnte gelbe Farbantragungen des Fluchtfahrzeuges sichern.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Schriesheim unter der Telefonnummer 06203 61301 (während der üblichen Bürozeiten) oder mit dem Polizeirevier Weinheim, Telefonnummer 06201 1003-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell