POL-PDMY: Wohnungseinbruch in Mayen

Kaisersesch (ots) - Am Samstag, dem 25.06.2022, wurden im Ortsbereich Kaisersesch verdächtige Personen gemeldet, die an Haustüren klingelten. Diese Personen könnten im Zusammenhang mit Betrugsstraftaten oder Wohnungseinbrüchen stehen. Gegebenenfalls waren diese auch in Nachbarorten unterwegs. Die Kriminalinspektion Mayen bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen. Hinweise an ...

mehr