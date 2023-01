Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Feuerwehreinsatz wegen Essen auf abgeschalteter Herdplatte

Freiburg (ots)

Trotz einer abgeschalteten Herdplatte reichte die Restwärme wohl aus, um Essensreste in einem Topf schwarz werden zulassen, was zu einer Rauchentwicklung führte. Der Feuerwehr wurde am Donnerstag, 19.01.2023, gegen 19.00 Uhr, ein akustisch wahrnehmbarer Rauchmelder in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Fichtenweg mitgeteilt. Der Bewohner der Wohnung sei nicht zuhause. Die Feuerwehr konnte die Wohnungstür öffnen, ohne diese zu beschädigen. Ursächlich für den aktiven Rauchmelder und der Rauchentwicklung waren wohl Essensreste in einem Topf, welcher auf einer abgeschalteten Herdplatte stand. Die Feuerwehr entfernte den Topf und lüftete die Wohnung. Es entstand kein Sachschaden. Dem Bewohner wurde eine Nachricht in seiner Wohnung hinterlassen.

