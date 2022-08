Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unbekannter steigt in Wohnung ein

Singen (ots)

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, ist ein Unbekannter am Mittwoch, 17.08.2022 zwischen 21.45 und 22.30 Uhr, auf der Alpenstraße in eine Wohnung eingestiegen. Der unbekannte Täter gelangte, vermutlich über ein offenstehendes Fenster in die Parterrewohnung. Dort stahl er aus einem Nachttisch ein Schmuckkästchen mit diversen Schmuckstücken. Nachdem die Bewohnerin auf den Einbrecher aufmerksam wurde, flüchtete dieser wieder durch das geöffnete Fenster. Die Höhe des Diebesguts ist noch nicht bekannt. Die Polizei bittet Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges auf der Alpenstraße festgestellt haben, oder sonst Hinweise auf den Einbrecher geben können, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, zu melden.

