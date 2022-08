Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen

Kreis Tuttlingen) Zwei Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß (24.08.2022)

Trossingen (ots)

Zwei Schwerstverletzte und rund 15.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Frontalzusammenstoßes auf der Kreisstraße 5911 zwischen Trossingen und Aixheim am Mittwoch gegen 14 Uhr. Eine 26-jährige Nissan Fahrerin kam auf der Fahrt in Richtung Trossingen auf die Gegenfahrbahn, wo sie mit einem Renault Clio einer 45-Jährigen frontal zusammenstieß. Beide Autos überschlugen sich. Die Insassinnen erlitten schwerste Verletzungen und kamen in umliegende Kliniken, wobei die Verlegung der Unfallverursacherin mit einem Rettungshubschrauber erfolgte. An beiden Autos entstand Totalschaden. Die Polizei musste die Kreisstraße zur Unfallaufnahme komplett sperren. Die Staatsanwaltschaft Rottweil beauftragte einen Unfallgutachter an die Unfallstelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell