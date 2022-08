Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bösingen, Lkr. Rottweil) Kind bei Unfall leicht verletzt

Bösingen (ots)

Ein Kind ist bei einem Unfall auf der Graf-Wilhelm-Straße am Dienstagnachmittag leicht verletzt worden. Ein 7 Jahre alter Junge fuhr mit einem Fahrrad aus der Grundstückseinfahrt auf die Straße. Dabei prallte er gegen einen VW Beetle eines 58-Jährigen, der auf der Graf-Wilhelm-Straße in Richtung Talstraße unterwegs war. Aufgrund der geringen Geschwindigkeit des Autos verletzte sich der 7-Jährige, der einen Helm trug, glücklicherweise nur leicht. Die Eltern brachten ihn vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Am Beetle entstand durch die Kollision mit dem Kinderfahrrad ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell