Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stahringen, K6163, Lkr. Konstanz) Auto kommt von Fahrbahn ab - drei Verletzte

Stahringen, K6163 (ots)

Am Dienstagabend ist ein Auto bei einem Unfall auf der Kreisstraße 6163 zwischen Stahringen und Reutehöfe von der Fahrbahn abgekommen. Ein 18-jähriger Renault Zoe-Fahrer war gegen 21 Uhr auf der K 6163 von Stahringen in Richtung Reutehöfe unterwegs. Im Bereich einer Rechtskurve kam der junge Fahrer mit seinem Wagen nach links von der Fahrbahn ab. Das Auto stürzte in der Folge eine Böschung hinunter und überschlug sich mehrfach, ehe es auf einem Acker auf dem Dach zum Liegen kam. Sowohl der 18-jährige Fahrer, als auch die beiden ebenfalls 18-jährigen Mitfahrer befreiten sich selbstständig aus dem verunfallten Renault. Alle drei erlittenen Verletzungen. Rettungswagen brachten sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Am Renault Zoe entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Ein Abschleppdienst übernahm die Bergung des demolierten Renault. Da es sich um ein Elektroauto handelte, unterstützte die Feuerwehr dabei mit sechs Mann.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell