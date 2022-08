Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sipplingen, B31, Bodenseekreis) Zwei Verletzte und hoher Sachschaden bei Unfall auf der B 31 zwischen Sipplingen und Ludwigshafen

Sipplingen, B31 (ots)

Zwei verletzte Personen und Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 100.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls, der am Dienstagnachmittag auf der Bundesstraße 31 zwischen Sipplingen und Ludwigshaffen passiert ist. Ein 37-jähriger Audi Q7- Fahrer war gegen 16 Uhr von Ludwigshafen in Richtung Sipplingen unterwegs. Aufgrund eines Insekts erschrak der 37-Jährige, kam mit dem Audi nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke. In der Folge lenkte der 37-Jährige stark nach links und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden VW Passat eines 46 Jahre alten Mannes. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Passat gegen einen hinter ihm fahrenden VW Passat eines 55-Jährigen. Der 46-Jährige erlitt dadurch schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in eine Klinik. Der 55-Jährige erlitt leichte Verletzungen, ein Rettungswagen war jedoch nicht erforderlich. Der Fahrer des Audi blieb unverletzt. An allen drei Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Abschleppdienste kümmerten sich um die stark beschädigten Wagen. Die Straßenmeisterei Überlingen übernahm die Absperrmaßnahmen während der Unfallaufnahme, der Bergung der Fahrzeuge und der anschließend erforderlichen Reinigung der Fahrbahn durch eine Spezialfirma. Die B 31 war währenddessen für mehrere Stunden voll gesperrt.

