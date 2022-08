POL-KN: (Tuttlingen) Betrunkener baut Unfall (22.08.2022)

Öhningen (ots) - Drei verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 30.000 Euro sind die Bilanz eines Frontalzusammenstoßes auf der Landesstraße 193 zwischen Öhningen und Schienen am Dienstagmittag. Eine 26-jährige Kia-Fahrerin war gegen 11.45 Uhr auf der L 193 von Öhningen in Richtung Schienen unterwegs. Die junge Frau fuhr zunächst in einer Fahrzeugkolonne hinter einem landwirtschaftlichen ...

mehr