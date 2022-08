Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Öhningen, Lkr. Konstanz) Frontalzusammenstoß auf der L 193

Öhningen (ots)

Drei verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 30.000 Euro sind die Bilanz eines Frontalzusammenstoßes auf der Landesstraße 193 zwischen Öhningen und Schienen am Dienstagmittag. Eine 26-jährige Kia-Fahrerin war gegen 11.45 Uhr auf der L 193 von Öhningen in Richtung Schienen unterwegs. Die junge Frau fuhr zunächst in einer Fahrzeugkolonne hinter einem landwirtschaftlichen Gespann. Am Ende einer Steigung setzte die 26-Jährige zum Überholen an und kollidierte dabei auf der Gegenfahrbahn frontal mit einem entgegenkommenden Fiat Punto einer 22-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls drehte und überschlug sich der Fiat mehrfach, eher der Wagen zum Stehen kam. Der Kia blieb kurz nach dem Zusammenstoß liegen. Beide Fahrerinnen, als auch eine 55 Jahre alte Beifahrerin im Kia, konnten die Autos selbstständig verlassen. Die drei Frauen erlitten Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber flog die 22-Jährige in eine Klinik. Die Insassinnen des Kia wurden durch Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Um die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge kümmerten sich Abschleppunternehmen. Die Feuerwehr Öhningen unterstützte bei den Absperrmaßnahmen während der Unfallaufnahme und der anschließenden Räumung der Unfallstelle mit 18 Helfern. Die L 193 war währenddessen voll gesperrt.

