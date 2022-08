Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Konstanz - Geldautomatenaufbruch bei einer Filiale der Degussa Bank - (23.08.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Am Freitag, 29.07.2022, im Zeitraum von 0.30 Uhr bis 1.00 Uhr haben Unbekannte in der Heinrich-Hertz-Straße einen Geldautomaten aufgebrochen und einen fünfstelligen Geldbetrag gestohlen. Ein Zeuge konnte die unbekannten Täter beim Verlassen der Bank beobachten und die Polizei verständigen. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte nicht zum Erfolg. Auch am Geldautomaten ist ein Schaden von mehreren tausend Euro entstanden. Die Kriminalpolizei in Rottweil hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0741 477-0, entgegen.

Staatsanwaltschaft Konstanz, Leitender Oberstaatsanwalt Dr. Johannes-Georg Roth, Telefon 07531 280-0

Polizeipräsidium Konstanz, Polizeihauptkommissar Jörg-Dieter Kluge, Telefon 07531 995-1019

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell