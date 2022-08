Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil, Lkr. Rottweil) Blaues BMW Cabrio aufgebrochen und Radio geklaut

Zimmern ob Rottweil (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Dienstagvormittag ein auf einem Parkplatz eines Einkaufscenters auf der Raiffeisenstraße geparktes Auto beschädigt und daraus ein Radio gestohlen. Der Unbekannte drückte das poröse Dach des blauen BMW Cabrio ein, gelangte so an die Entriegelung der Tür und anschließend in das Fahrzeuginnere. Dort entwendete er das Autoradio. Es entstand Schaden in Höhe von insgesamt rund 1.700 Euro. Sachdienliche Hinweise auf den Täter nimmt das Polizeirevier Rottweil, Tel. 0741 477-0, entgegen.

