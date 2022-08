POL-KN: (KN-Wallhausen, Lkr. Konstanz) Unfallflucht - Grauen Mercedes SL beschädigt

Stockach (ots) - Am Montagnachmittag ist es an der Einmündung der Kreisstraße 6165 auf die Bundesstraße 313 zu einem Unfall mit Blechschaden gekommen. Ein 59-jähriger VW Passat-Fahrer war auf der K 6165 von Wahlwies in Richtung Stockach unterwegs. An der Einmündung zur B 313 bog der Mann ab und kollidierte ...

mehr