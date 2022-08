Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, LKr. Konstanz) Unbekannter macht sich an Opferstock und Sakristei zu schaffen

Singen (ots)

Ein Unbekannter hat sich im Zeitraum von Freitagnachmittag, 17 Uhr, bis Samstagmorgen, 8.30 Uhr, sowohl am Opferstock als auch an der Sakristei im Andachtsraum des Hegau-Bodensee-Klinikums auf der Virchowstraße zu schaffen gemacht. Der unbekannte Täter versuchte sowohl das Schloss des Opferstocks, als auch die Tür zur Sakristei aufzuhebeln, was jedoch misslang. Durch die Hebelversuche entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Personen, denen im fraglichen Zeitraum Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Singen, Tel. 077731 888-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell