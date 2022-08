Polizei Steinfurt

POL-ST: Kreis Steinfurt, Kontrollaktion zum Ferienende

Kreis Steinfurt (ots)

Am Samstag (06.08.) hat sich die Kreispolizeibehörde Steinfurt an der landesweiten Kontrollaktion zum letzten Ferienwochenende beteiligt. Ähnliche Kontrollen gab es bereits zu Beginn der Ferien sowie nach den ersten drei Wochen der Sommerferien in NRW. Am Samstag (06.08.) kontrollierten die Beamten insgesamt 64 Fahrzeuge im Kreis Steinfurt. Dabei wurden zwei Fahrzeuge angehalten, in denen die Kinder nicht richtig gesichert waren. Ein weiterer Fahrer wurde angetroffen, der während der Fahrt durch sein Handy abgelenkt war. In allen drei Fällen wurden Anzeigen geschrieben. Des Weiteren gab es insgesamt 10 weitere Verstöße von Pkw- und Lkw-Fahrern, unter anderem wegen Nichteinhaltung von Lenk- und Ruhezeiten, die ebenfalls geahndet wurden.

