Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Eine Person bei Kleinbrand in Schule verletzt

Mönchengladbach-Waldhausen, 14.04.2022, 18:02 Uhr, am Ringerberg (ots)

Am heutigen frühen Abend wurde die Feuerwehr durch einen Schulhausmeister zu einer Grundschule alarmiert. Dort brannte es aus bislang ungeklärter Ursache in einem Toilettenanbau der Schule. Der Brand wurde bereits durch den Hausmeister unter Kontrolle gebracht, so dass die Einsatzkräfte der Feuerwehr lediglich Nachlöscharbeiten mit einem Strahlrohr durch einen Trupp leisten mussten. Die Verrauchung wurde mit einem Belüftungsgerät aus dem Gebäude entfernt. Der Hausmeister erlitt bei den Löschmaßnahmen leichte Verletzungen durch den eingeatmeten Brandrauch und wurde notärztlich an der Einsatzstelle untersucht. Die Polizei hat die Ermittlung zur Brandursache aufgenommen.

Alarmiert waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), ein Löschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), die Einheit Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr, ein Notarzt und zwei Rettungswagen sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter Peter Kaußen Hauptbrandmeister (Ausbildungsbeamter), Brandamtmann Holger Coenen

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach