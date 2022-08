Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Unfall an der Einmündung K 6165 und B 313 zwischen Stockach und Espasingen

Stockach (ots)

Am Montagnachmittag ist es an der Einmündung der Kreisstraße 6165 auf die Bundesstraße 313 zu einem Unfall mit Blechschaden gekommen. Ein 59-jähriger VW Passat-Fahrer war auf der K 6165 von Wahlwies in Richtung Stockach unterwegs. An der Einmündung zur B 313 bog der Mann ab und kollidierte dabei mit einem von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Mazda einer 70 Jahre alten Frau. Beide Fahrer blieben unverletzt. Am Mazda entstand Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro, den Schaden am VW schätzte die Polizei auf rund 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell