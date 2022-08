Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz) Einbruch in Baustellencontainer - Baumaschinen gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Rielasingen-Worblingen (ots)

Im Zeitraum von Montagnachmittag, 16.30 Uhr, bis Dienstagmorgen, 6.45 Uhr, sind Unbekannte in einen Rohbau und einen Baustellencontainer auf einer Baustelle auf dem Lindenplatz eingebrochen und haben dort Baugeräte gestohlen. Die unbekannten Täter schoben einen Rollladen an einem verschlossenen Container hoch und warfen anschließend das Fenster ein um in den Innenraum zu gelangen. Dort erbeuteten die Einbrecher mehrere Akkus und Ladegeräte für hochwertige Baumaschinen. Im Keller des Rohbaus rissen die Täter eine Baustellentür auf und entwendeten von dort eine größere Kabeltrommel. Zudem stahlen die Unbekannten aus einem unverschlossenen Container der Baustelle ein weiteres Ladegerät. Die Höhe des Diebstahlsschadens ist bislang noch nicht bekannt. Personen, die in den Abend- und Nachtstunden von Montag auf Dienstag Verdächtiges im Bereich der Rohbauten auf dem Lindenplatz beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf die Einbrecher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Rielasingen-Worblingen, Tel. 07731 917036, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell