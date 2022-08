LPI-G: Fahranfänger unter Drogeneinfluss

Zeulenroda-Triebes (ots) - Ein 30-Jähriger verschaffte sich gegen 04:30 Uhr unbefugt Zutritt zu einem bereits geschlossenen Stand des Stadtfestes in Triebes und versorgte in der Folge seine Begeleiter unentgeltlich mit Cola und Schnaps. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch und Diebstahl. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 E-Mail: ...

