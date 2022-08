Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Betrunkener schlägt auf Fahrzeuge ein

Gera (ots)

Am Samstagmorgen, gegen 07:45 Uhr stoppte ein volltrunkener aggressiver und wild schreiender Mann in der Laasener Straße vorbei fahrende Fahrzeuge, indem er vor diese sprang, zum Anhalten zwang und dann auf sie einschlug. Zudem bedrohte er Anwohner, die sich über seinen ruhestörenden Lärm beschwerten. Die hinzu gerufene Polizei könnte den Störenfried noch vor Ort stellen und in Gewahrsam nehmen. Hierbei beleidigte er die Beamten. Aufgrund des Atemalkoholwerts von 2,7 Promille und seiner Drogenberauschung sowie einher gehender gesundheitlichen Probleme wurde der 41-jährige Geraer dem Rettungsdienst übergeben und ins Klinikum verbracht, wo er seinen Rausch ausschlief. Die Polizei ermittelt wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, versuchter Sachbeschädigung, Bedrohung und Beleidigung und sucht weitere geschädigte Fahrzeugführer, die gebeten werden, sich unter 0365/829-0 zu melden.

