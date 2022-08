LPI-G: Berauschter 25 - jähriger LKW Fahrer in Ehrenhain gestoppt

Gera (ots) - Gera: Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden kam es gestern (18.08.2022), gegen 15.45 Uhr, in der Zoitzbergstraße in Gera. Wie der Polizei Gera bekannt wurde, befuhren der Fahrer (31) eines Kraftrades Yamaha sowie der Fahrer (24) eines Pkw VW die Zoitzbergstraße in Richtung Vogtlandstraße. Als der 31-jährige Kraftradfahrer am Zubringer zur Vogtlandstraße verkehrsbedingt halten musste, fuhr der ...

mehr