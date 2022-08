Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Graffiti

Altenburg (ots)

Am 19.08.2022 bemerkten Angestellte eines Einkaufsmarktes in der Kauerndorfer Allee in Altenburg, dass das Objekt, Schaukästen und Einkaufswagenunterstände mittels Graffiti beschmiert wurden. Unbekannte Täter brachten demnach in der Nacht vom 18.08.2022; 20:15 Uhr bis zum 19.08.2022 05:50 Uhr eine Vielzahl von Graffitis auf.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Graffiti aufgenommen. Sofern Zeugen den Vorfall beobachtet haben, wird darum gebeten sich mit der Polizeiinspektion Altenburger Land (Tel.: 03447 4710) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell