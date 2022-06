Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Nach Einreise auf direktem Weg in die Justizvollzugsanstalt - Bundespolizei verhaftet 32-Jährigen

Düsseldorf (ots)

Die Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf kontrollierte am vergangenen Freitagabend (10.06.2022) einen Rumänen, der sich bei den Beamten zur Einreisekontrolle eines Fluges aus Bukarest/Rumänien vorstellte. Hierbei stellte sich heraus, dass nach dem 32-Jährigen gleich zweifach per Haftbefehl gefahndet wurde. Der erste Haftbefehl wurde im September 2021 von der Staatsanwaltschaft Traunstein wegen Unterschlagung gegen den bereits im Januar 2020 Verurteilten erlassen. Der zweite Haftbefehl von Mai dieses Jahres wurde von der Staatsanwaltschaft München ausgestellt. Demnach wurde der Mann im November 2021 rechtskräftig wegen Trunkenheit im Verkehr verurteilt.

Der in Rumänien lebende Mann konnte die Ersatzfreiheitsstrafe in Höhe von insgesamt 170 Tagen durch Zahlung der Geldstrafen in Höhe von knapp 6.000 Euro vor Ort nicht abwenden und wurde daher durch die Bundespolizei an die zuständigen Justizbehörden überstellt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell