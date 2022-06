Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl wegen Handel mit Betäubungsmittel

Kleve - Kempen - Viersen (ots)

Am 11.06.2022 verhaftete die Bundespolizei im Rahmen der Grenzüberwachung auf der Bundesautobahn A 61 an der Anschlussstelle Süchteln einen 43-jährigen Deutschen. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung seiner Personalien in den polizeilichen Datenbänken wurde bekannt, dass er 2016 durch das Amtsgericht Duisburg wegen vorsätzlicher Beihilfe und unerlaubtem Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge zu einer Freiheitsstrafe von 3 Jahren verurteilt wurde. Es besteht noch eine Restfreiheitsstrafe von 365 Tagen, weshalb die Staatsanwaltschaft Duisburg ihn zur Festnahme ausgeschrieben hat. Der Verurteilte wurde in die Justizvollzugsanstalt gebracht. Des Weiteren wurden in seinem Fahrzeug 5 Gramm Marihuana aufgefunden, weswegen die Bundespolizei ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz einleitete.

