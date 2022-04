POL-KA: (KA)Eggenstein Leopoldshafen - Zwei Einbrecher scheitern an zusätzlich gesicherter Balkontür

Karlsruhe (ots) - Ein hochwertiges Motorrad ist am Donnerstagmorgen am Baggersee Weingarten durch ein Feuer stark beschädigt worden. Zeugen meldeten der Polizei gegen 03.45 Uhr den Brand eines Motorrades am Fischerheim in Weingarten. Die hinzugerufene Freiwillige Feuerwehr Weingarten konnte den Brand rasch löschen. An dem Zweirad, das durch das Feuer offenbar völlig zerstört worden war, entstand ein Schaden in Höhe ...

mehr