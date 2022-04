POL-KA: (KA)Bad Schönborn - Aus sechs unverschlossenen Autos Geld und Wertgegenstände gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) - Zwei jugendliche Sprayer beschmierten in der Nacht auf Donnerstag zwei Gebäude in der Bruchsaler Innenstadt. Ein aufmerksamer Zeuge konnte die Zwei bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge besprühten gegen 00:30 Uhr eine 16-Jährige und ein 17-Jähriger offenbar zwei Gebäude in der Straße am Alten Schloss mit ...

