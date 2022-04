Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Feuer im Treppenraum - Feuerwehr Hamburg rettet mehrere Bewohner:innen in Hamburg Lurup

Hamburg (ots)

Hamburg Lurup, Feuer mit Menschenleben in Gefahr, 21.04.2022, 07:03 Uhr, Bornheide

Am Donnerstagmorgen wurde die Feuerwehr Hamburg in die Straße Bornheide im Hamburger Stadtteil Lurup gerufen. Über den Notruf 112 wurde ein schwarz verrauchter Treppenraum in einem mehrgeschossigen Mehrfamilienhaus gemeldet. Die Anruferin konnte ihre Wohnung nicht mehr verlassen und wurde von dem Calltaker angewiesen, sich auf den Balkon zu begeben. Die Rettungsleitstelle löste das Alarmstichwort "Feuer mit Menschenleben in Gefahr" aus.

Die eintreffenden Rettungskräfte trafen auf einen vollständig, bis unters Dach, schwarz verqualmten Treppenraum. Dieser Fluchtweg war den Bewohner:innen somit abgeschnitten. Der Zugführer erhöhte das Alarmstichwort auf "Feuer 2" und forderte weitere Kräfte nach. Die Bewohner:innen wurden angewiesen, in ihren Wohnungen bzw. auf ihren Balkonen in Sicherheit zu bleiben. Eine männliche Person wurde von der Feuerwehr aus seiner Wohnung im Erdgeschoss unverletzt gerettet. Eine weibliche Person wurde zum Ende des Einsatzes mit dem Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus befördert.

Aus bislang ungeklärter Ursache brannte ein Kinderwagen im Erdgeschoss des Treppenraums. Das Feuer wurde mit einem C-Rohr bekämpft. Nach 40 Minuten konnte "Feuer aus" gemeldet werden. Abschließende Belüftungsmaßnahmen und eine Kontrolle der Wohneinheiten folgten. Die Bewohner:innen konnten im Anschluss wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Die Feuerwehr war mit 40 Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz für Hamburg.

Original-Content von: Feuerwehr Hamburg, übermittelt durch news aktuell