FW-HH: Feuer in Mehrfamilienhaus in Hamburg Rotherbaum, Feuerwehr Hamburg rettet 8 Menschen, ein Mann verstirbt.

Hamburg Rotherbaum, Feuer mit Menschenleben in Gefahr drei Löschzüge, 12.04.2022, 02:13 Uhr, Schröderstiftweg

Am frühen Dienstagmorgen gingen bei der Feuerwehr Hamburg mehrere Anrufe aus dem Stadtteil Rotherbaum über den Notruf 112 ein. Es wurde ein Feuer in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Schröderstiftweg gemeldet, eine Person solle sich noch in der Wohnung befinden. Sofort wurden durch die Rettungsleitstelle die Alarmstufe "Feuer mit Menschenleben in Gefahr" ausgelöst, der Löschzug der Feuer- und Rettungswache und die Freiwillige Feuerwehr Pöseldorf zu der Einsatzstelle alarmiert.

Als die ersten Kräfte eintrafen, war starker Feuerschein im zweiten Obergeschoss eines dreigeschossigen Mehrfamilienhauses sichtbar. Dichter Brandrauch hatte sich bereits in dem Wohnhaus ausgebreitet. Durch die Einsatzkräfte wurde sofort eine Drehleiter in Stellung gebracht, um Menschen aus dem Gefahrenbereich zu retten. Durch den Einsatzleiter wurden die Alarmstufe auf "Feuer 2" und im weiteren Einsatzverlauf auf "Feuer 3" erhöht und weitere Kräfte der Berufsfeuerwehr und Freiwilligen Feuerwehr nachgefordert. Den Einsatzkräften gelang es, insgesamt 8 Menschen über Drehleiter und das Treppenhaus zu retten. Ein 68-jähriger Mann war reanimationspflichtig geworden und musste durch Notfallsanitäter:innen und Notarzt der Feuerwehr Hamburg wiederbelebt werden. Die Wiederbelebung musste nach einer Stunde erfolglos eingestellt werden, der Leichnam wurde mit einem Rettungswagen in das Institut für Rechtsmedizin befördert. 8 Personen wurden in einem extra bereitgestellten Linienbus betreut.

Da sich in der Brandwohnung durch allerlei Mobiliar und andere Utensilien eine sehr hohe Brandlast befand, fanden die Flammen reichlich Nahrung und das Feuer konnte sich schnell in das Dach ausbreiten. Da auf der Rückseite des Gebäudes keine Drehleiter aufgestellt werden konnte, wurden das Teleskopmastfahrzeug 53 vor dem Haus in Stellung gebracht und die Höhenretter nachgefordert. Das Dach musste zu beiden Seiten oberhalb der Brandwohnung großflächig aufgenommen werden, um überhaupt an die Brandherde herankommen zu können. Ein sehr personalintensive und hochanstrengende Phase der Brandbekämpfung schloss sich an. Gegen 06:30 Uhr, nach über vier Stunden intensivster Menschenrettung und Brandbekämpfung, konnte der Einsatzleiter "Brandstelle ist sicher - Abspannen" melden. Die Nachlöscharbeiten und eine Kontrolle der Brandstelle folgten noch bis weit in den Vormittag. Die Brandursache wird jetzt von der Polizei ermittelt. Insgesamt waren 3 Löschzüge der Berufsfeuerwehr und 6 Freiwillige Feuerwehren mit 100 Kräften im Einsatz für Hamburg.

