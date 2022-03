Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Böschungsbrand in Hamburg Rothenburgsort - Feuerwehr Hamburg verhindert Übergreifen der Flammen auf angrenzende Lagerhallen

Hamburg (ots)

Hamburg Rothenburgsort, 29.03.2022, 16:10 Uhr, Feuer 3 Löschzüge, Billstraße

Der Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg wurde am Dienstagnachmittag über den Notruf 112 ein Böschungsbrand in der Billstraße in Hamburg Rothenburgsort gemeldet. Der diensthabende Disponent alarmierte nach der strukturierten Notrufabfrage den Löschzug der Feuer- und Rettungswache (FuRW) Billstedt sowie ein Hamburger Löschfahrzeug der FuRW Berliner Tor. Der ersteintreffende Einsatzleiter erhöhte kurz nach Erreichen der Einsatzstelle das Alarmstichwort in kurzer Abfolge erst auf "Feuer 2 Löschzüge", dann erneut auf "Feuer 3 Löschzüge". Es brannte eine Böschung auf einer Länge von ca. 500 Metern und die Flammen drohten auf angrenzende Lagerhallen überzugreifen. Auf einem benachbarten Grundstück stand ein Container mit diversen Matratzen und Elektrogeräten bereits in Vollbrand. Um ein drohende Brandausbreitung zu verhindern wurde ein massiver Löschangriff mit insgesamt 9 C-Rohren sowie einen Wasserwerfer über eine Drehleiter eingeleitet. Um diesen hohen Wasserbedarf zu decken, wurden Spezialeinheiten der Freiwilligen Feuerwehr sowie vorsorglich ein Löschboot alarmiert, die eine Wasserversorgung über lange Wegstrecken sicherstellten. Die nahen Bahngleise wurden in Absprache mit einem Notfallmanager der Deutschen Bahn gesperrt und stromlos geschaltet. Die Maßnahmen der Feuerwehr zeigten Wirkung, sodass ca. 1,5 Stunden nach Alarmierung das Feuer unter Kontrolle war. Um 19:12 Uhr wurde von der Einsatzleitung nach Beendigung der Nachlöscharbeiten "Feuer aus" gemeldet. Personen wurden bei diesem Einsatz nicht verletzt, die Einsatzstelle wurde der Polizei Hamburg zur Brandursachenermittlung übergeben. Gegen 22 Uhr erfolgte eine Brandstellenkontrolle durch die Besatzung eines Hamburger Löschfahrzeuges.

Es waren insgesamt 100 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr sowie der Berufsfeuerwehr Hamburg im Einsatz.

