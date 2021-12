Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl eines Auslieferfahrzeuges endete in Verkehrsunfall und Flucht

Erkelenz (ots)

Am Freitag, 17. Dezember, gegen 11.40 Uhr, entwendete ein unbekannter Mann einen Transporter eines Paketdienstes auf der Ostpromenade. Während ein Mitarbeiter auf der Ladefläche stand und Pakete sortierte, nutzte ein unbekannter Täter die Gelegenheit, stieg auf den Fahrersitz und entwendete das Fahrzeug. Mit offener Ladetür flüchtete er in Richtung Nordpromenade, während der unfreiwillige Mitfahrer um Hilfe schrie. Während seiner Fahrt beschädigte der flüchtende Mann mit dem Liefertransporter zwei geparkte Pkw bevor er an der Nordpromenade/ Ziegelgasse selbst durch einen Unfall gestoppt wurde. Er fuhr sich dabei an einem großen Stein fest, der sich neben der Fahrbahn befand. Durch diesen Zusammenstoß ließ sich der Täter nicht stoppen, sondern er setzte seine Flucht zu Fuß fort und konnte unerkannt entkommen. Zeugen beschrieben den Flüchtigen als männlich, etwa 170 bis 175 Zentimeter groß, Mitte zwanzig mit schlanker Figur. Er hatte dunkle kurze Haare und ein südländisches Aussehen. Als Bekleidung trug er eine dunkle Jacke.

Zeugen, die den Täter gesehen haben und/oder Angaben zu seiner Identität machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch online gegeben werden, über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

