Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Großbrand in Bahrenfeld - Feuerwehr Hamburg mit 140 Kräften im Einsatz

Hamburg (ots)

Hamburg Bahrenfeld, Feuer 5 Löschzüge, 06.04.2022, 22:44 Uhr, Am Diebsteich

Am späten Mittwochabend gingen in der Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg diverse Anrufe über den Notruf 112 ein. Es wurde gemeldet, dass Am Diebsteich im Hamburger Stadtteil Bahrenfeld Palletten auf einem Werksgelände brennen sollen. Flammen seien bereits zu sehen.

Aufgrund der Vielzahl der Anrufe und des Meldebildes wurde die Alarmstufe "Feuer 2" ausgelöst. Zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr und zwei Freiwillige Feuerwehren wurden zu der Einsatzstelle alarmiert. Als die ersten Kräfte eintrafen, schlugen den Einsatzkräften Flammen von einem Werksgelände mit mehreren Lagerhalle entgegen. Durch den Führungsdienst wurde die Alarmstufe daraufhin auf "Feuer 3" erhöht und weitere Kräfte zur Brandbekämpfung und Wasserversorgung nachgefordert. Auf einem Freigelände brannten diverse Stapel mit Holzpalletten. Das Feuer hatte auf einen angrenzenden Lagerhallenkomplex übergegriffen und breite sich weiter aus. Für die Brandbekämpfung, die Wasserversorgung, den Schutz von nicht betroffenen Gebäudeteilen und das Verhindern einer weiteren Brandausweitung erhöhte der Einsatzleiter auf die zweithöchste Alarmstufe "Feuer 5". Durch die Einsatzkräfte wurden insgesamt vier Drehleitern und ein Teleskopmastfahrzeug mit insgesamt zwei Wasserwerfern, zwei Wenderohren, 2 B- und 6 C-Rohren zur Brandbekämpfung eingesetzt. Aufgrund der starken Rauchentwicklung, die durch den Brandverursacht wurde, wurde die Bevölkerung über die NINA-Warnapp aufgefordert, Fenster und Türen im Bereich Bahrenfeld, Stellingen und Niendorf geschlossen zu halten. Das Technische Hilfswerk wurde mit Radlader und Bagger an die Einsatzstelle alarmiert, um die teileingestürzten Hallenbereiche und das glimmende Brandgut auseinanderzuziehen. So gelang es, an die Brandherde heranzukommen. Durch den umfassenden Löschangriff konnte das Feuer durch die Einsatzkräfte niedergekämpft werden. Der Brand an der Einsatzstelle, die in fünf Einsatzabschnitte unterteilt wurde, konnte gut 8 Stunden gelöscht werden. Gegen 6:30 Uhr am nächsten Morgen konnte der Einsatzleiter "Feuer aus - Abspannen" melden. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. Die Brandursache wird jetzt durch die Polizei ermittelt. Die Feuerwehr Hamburg war mit über 140 Kräften der Berufsfeuerwehr und mehrerer Freiwilliger Feuerwehren im Einsatz für Hamburg.

Original-Content von: Feuerwehr Hamburg, übermittelt durch news aktuell