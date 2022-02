Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Mitte: Auffahrunfall, Unfallhergang unklar - Zeugen gesucht

Heidelberg-Mitte (ots)

Am heutigen Donnerstag gegen 11:30 Uhr kam es in der Eppelheimer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Roller. Ein 26-jähriger Mercedes-Fahrer gab gegenüber den eingesetzten Beamten an, dass er an der Ampelanlage zum Czernyring anhielt und der Roller ihm aufgefahren sei. Der Fahrer des Rollers teilte dagegen mit, dass der Mercedes zurückgerollt und gegen den Roller gestoßen sei. Aufgrund der widersprüchlichen Angaben sucht das Polizeirevier Heidelberg-Mitte nun nach Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben. Hinweise werden unter Tel.: 06221/99-1700 entgegengenommen.

