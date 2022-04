Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Fahrradfahrer nach Zusammenstoß mit Pkw lebensgefährlich verletzt

Karlsruhe (ots)

Am Mittwochnachmittag ereignete sich im Bereich der Karlsruher Bannwaldallee ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrrad, bei welchem der 36-jährige Fahrradfahrer lebensgefährlich verletzt wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der Fahrradfahrer einen kombinierten Fuß- und Radweg von der Bannwaldbrücke kommend. Der Mann bog unachtsam nach links auf die Bannwaldallee ab und kollidierte hierbei mit dem auf der Fahrbahn fahrenden Pkw. Zum Unfallzeitpunkt wurde vom Fahrradfahrer kein Fahrradhelm getragen. Infolge des Zusammenstoßes wurde der Mann ca. 20 Meter weit in die Luft geschleudert. Hierbei wurde er lebensgefährlich verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in eine Klinik transportiert werden. Der Pkw-Führer erlitt einen Schock.

Zeugen werden gebeten den Verkehrsdienst Karlsruhe unter 0721/944840 anzurufen.

Alexander Harsch

