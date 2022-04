Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Weingarten - Motorrad bei einem Brand zerstört

Karlsruhe (ots)

Ein hochwertiges Motorrad ist am Donnerstagmorgen am Baggersee Weingarten durch ein Feuer stark beschädigt worden.

Zeugen meldeten der Polizei gegen 03.45 Uhr den Brand eines Motorrades am Fischerheim in Weingarten. Die hinzugerufene Freiwillige Feuerwehr Weingarten konnte den Brand rasch löschen. An dem Zweirad, das durch das Feuer offenbar völlig zerstört worden war, entstand ein Schaden in Höhe von etwa 40.000 Euro.

Die Kriminaltechnik sicherte am Brandort Spuren. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit noch an. Eine Brandstiftung ist nicht auszuschließen. Zeugen, die Hinweise auf den Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

Dennis Krull, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell