Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Spork-Eichholz. Frau von Rad geschubst.

Lippe (ots)

In der Hornschen Straße kam es am Samstagnachmittag (04.06.2022) zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr, bei dem eine Radfahrerin leicht verletzt wurde. Die 28-Jährige aus Horn-Bad Meinberg war gegen 15.00 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Gehweg an der Hornschen Straße in Richtung Detmold unterwegs. Als sie eine Fußgängerin auf dem Weg erblickte, klingelte sie, um auf sich aufmerksam zu machen. Die 37-jährige Fußgängerin aus Detmold stellte sich daraufhin mittig auf den Gehweg und sagte, dass dies kein Radweg sei. Die Radfahrerin hielt an und beide Frauen unterhielten sich kurz. Als sie zum Weiterfahren ansetzte, trat die Fußgängerin an das Hinterrad und schubste sie, so dass die Frau auf die Fahrbahn stürzte. Ein Autofahrer musste ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Beim Sturz zog sich die 28-Jährige leichte Verletzungen zu.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell