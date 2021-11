Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebstahl aus Firma

Weimar (ots)

Unbekannte Diebe überstiegen in der Nacht von Freitag auf Samstag den Zaun einer Firma in Weimar und gelangten so auf das Grundstück. Ein auf dem Gelände befindlicher Container, sowie eine Tür zum Hauptgebäude wurden aufgebrochen. Das Büro im Verwaltungscontainer wurde durchwühlt. Ob hier etwas entwendet wurde, konnte bislang nicht geklärt werden. Im Hauptgebäude wurden drei Getränkeautomaten aufgebrochen und das Bargeld in unbekannter Höhe entwendet. Bei dem Einbruch entstanden ca. 6.000 Euro Sachschaden. Es wurde eine Anzeige wegen des besonders schwerem Fall des Diebstahls aufgenommen. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

