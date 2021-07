Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg/Leimen, L594/L600: Nach Unfall mit PKW zwei Kinder schwer verletzt

Heidelberg / Leimen, L594 / L600 (ots)

Am Dienstagabend gegen 18:15 Uhr befuhr ein 34-jähriger Smart-Fahrer die L594 von Leimen kommend in Fahrtrichtung Heidelberg. Auf Höhe der Kreuzung, Karlsruher Straße/ Haberstraße, zeigte die für ihn geltende Ampel grün, sodass er seine Fahrt auf dem linken der beiden Fahrstreifen fortsetzte. Zu diesem Zeitpunkt warteten ein 12-jähriges sowie ein 14-jähriges Kind auf einer Verkehrsinsel, mittig der Karlsruher Straße, an der für sie rot zeigenden Fußgängerampel. Als der 34-Jährige in den Kreuzungsbereich einfuhr, rannten die beiden Kinder plötzlich los und wollten die Fahrbahn überqueren. Hierbei stießen sie mit der linken Fahrzeugseite des 34-Jährigen zusammen. Das 12-jährige Kind, das nach dem Zusammenstoß bewusstlos und schwer verletzt am Boden liegen blieb, wurde in der Folge mit einem Rettungswagen in eine naheliegende Klinik gebracht. Das 14-jährige Kind war ansprechbar und wurde ebenfalls mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Eltern der beiden Kinder wurden umgehend verständigt und kamen vor Ort. Der 34-jährige blieb unverletzt. An dem Smart entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro.

Die Fahrbahn in Richtung Heidelberg war für die Dauer der Unfallaufnahme, für rund 1 ½ Stunden, voll gesperrt. Der Verkehr von der Haberstraße sowie von Leimen aus kommend, wurde über die Straßenbahnhaltestelle abgeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell