Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Traktor beschädigt Lastwagen

Polizei sucht Zeugen (23.08.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Ein unbekannter Traktorfahrer hat am Dienstagvormittag gegen 11 Uhr auf der Wieselsbergstraße einen Unfall mit Blechschaden verursacht. Der Unbekannte bog mit einem Traktorgespann von der Wieselsbergstraße in Richtung Bundesstraße 33 ab. Gleichzeitig kam ihm ein 58-jähriger mit einem Volvo-Sattelzug entgegen, der stadteinwärts fuhr. Beim Abbiegen streifte der Anhänger des Traktors den Auflieger des Lastwagens. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Offensichtich ohne den Schaden bemerkt zu habe, setzte der Traktorfahrer seine Fahrt fort. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls und bittet sie, sich mit ihr unter der Telefonnummer 07721 601-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell