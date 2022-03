Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Nächtlicher Kellerbrand in Bonn-Plittersdorf

Bonn (ots)

Bonn-Plittersdorf; Gotenstraße; 18.03.2022; 00:23 Uhr. In der Nacht auf den 18. März 2022 wurde die Feuerwehr Bonn zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Gotenstraße alarmiert. Durch einen ausgelösten Rauchmelder wurden Bewohner des Gebäudes geweckt und auf den Brand im Keller aufmerksam. Daraufhin riefen sie die Feuerwehr und informierten die restlichen Bewohner über den Brand. Beim Eintreffen der Feuerwehr an der Einsatzstelle hatten glücklicherweise bereits alle Bewohner das Gebäude verlassen. Die Feuerwehr leitete eine umfassende Brandbekämpfung mit zwei Strahlrohren und zwei Trupps unter Atemschutz ein. Während der Brandbekämpfungsarbeiten konnten sich die Bewohner in einem von den Stadtwerken Bonn bereitgestellten Bus aufwärmen und wurden dort durch Mitarbeiter des Rettungsdienstes betreut. Der Brand konnte durch die Einsatzkräfte zügig gelöscht werden. Eine Ausbreitung des Brandes auf weitere Kellerräume und die darüber befindlichen Wohnungen konnte erfolgreich verhindert werden. Im Anschluss an die Brandbekämpfung führte die Feuerwehr umfangreiche Lüftungsarbeiten durch. Schließlich konnten sämtliche Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Im Einsatz befanden sich die Feuer- und Rettungswachen 2 und 3, die Löscheinheiten Bonn-Bad Godesberg und Bonn-Lannesdorf der Freiwilligen Feuerwehr, zwei Rettungswagen, ein Bus der Stadtwerke Bonn sowie der Einsatzführungsdienst mit insgesamt 35 Einsatzkräften.

