POL-KN: (Konstanz) Taucher findet Handgranate im Seerhein

Gottmadingen (ots) - Die Feuerwehr Gottmadingen ist am Dienstagabend zu einem Heckenbrand in den Steiner Weg gerufen worden. Ein 59-Jähriger flammte auf seinem Grundstück Unkraut ab. Dabei geriet eine angrenzende Thujahecke in Brand. Nach ersten Löschversuchen mittels Gartenschlauch löschte die mit acht Mann angerückte Wehr die brennende Hecke. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 ...

mehr