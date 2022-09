Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Auto rollt davon - Beifahrerin verletzt sich beim Aussteigen

Freiburg (ots)

Eine Beifahrerin hat sich am Donnerstagabend, 15.09.2022, gegen 20:30 Uhr, in der Eisenbahnstraße von WT-Waldshut beim Aussteigen verletzt, als der Pkw wegrollte. Die 29-jährige Frau wurde leicht verletzt und kam zu weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Die 52-jährige Fahrerin hatte zuvor angehalten. Als die aussteigende Beifahrerin bereits neben dem Wagen stand, geriet das Auto wieder in Bewegung und touchierte die Beifahrerin am Bein. Gegen die Fahrerin wurden Ermittlungen eingeleitet.

