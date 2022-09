Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Autofahrerin prallt gegen geparktes Lkw-Gespann - schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Donnerstagabend, 15.09.2022, kurz vor 23:00 Uhr, ist eine Autofahrerin im Industriegebiet Kaitle zwischen Waldshut und Tiengen gegen ein ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparktes Lkw-Gespann geprallt. Der Pkw der 18-jährigen kollidierte mit dem Anhänger des Lastzuges. Die junge Frau zog sich nach derzeitigem Kenntnisstand schwere Verletzungen zu und kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der in der Kabine schlafende Lkw-Fahrer blieb unversehrt. Die Fahranfängerin dürfte nur mit Standlicht gefahren sein. An ihrem Auto entstand Totalschaden in Höhe von knapp 2000 Euro, am Anhänger wurde ein Schaden von ca. 12000 Euro verursacht.

