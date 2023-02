PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Einbruch in Physiotherapie Praxis +++ Im Krankenhaus randaliert und Polizisten angespuckt +++ Drogen auf unversichertem Roller transportiert +++ Verletzte bei Unfällen +++

1. Einbruch in Physiotherapie Praxis,

Hünfelden-Kirberg, Limburger Straße, Freitag, 03.02.2023, 17:00 Uhr bis Montag, 13.02.2023, 19:20 Uhr

(wie) In den letzten Wochen wurde in Kirberg in eine Praxis eingebrochen und eine Musikbox daraus gestohlen. Nach einer Woche Abwesenheit fiel am Montagabend beim Öffnen der Physiotherapiepraxis in der Limburger Straße auf, dass Einbrecher die Räumlichkeiten heimgesucht hatten. Unbekannte waren offenbar über die unverschlossene Hauseingangstür in den Flur und in die Praxis gelangt. Eine Tür zum Behandlungszimmer wurde dann gewaltsam geöffnet und das Innere durchsucht. Anschließend verschwanden der oder die Unbekannten mit einer Bluetooth-Box als Beute unerkannt. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

2. Im Krankenhaus randaliert und Polizisten angespuckt, Limburg, Auf dem Schafsberg, Mittwoch, 15.02.2023, 00:25 Uhr

(wie) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat eine Frau in einem Krankenhaus in Limburg randaliert und anschließend einem Polizisten ins Gesicht gespuckt. Die Polizei wurde kurz vor Mitternacht zum Krankenhaus Auf dem Schafsberg gerufen, da eine 20-jährige Patientin dort randalierte, nicht zu beruhigen war und sogar Desinfektionsmittel trank. Eine Streife eilte zum Krankenhaus und musste die polizeibekannte und psychisch auffällige Frau auf einer Liege fixieren, damit sie sich und anderen keinen Schaden zufügen konnte. Hierbei spuckte die Frau einem Polizeibeamten direkt ins Gesicht. Da sich die 20-Jährige offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde sie in einer Fachklinik vorgestellt und dort untergebracht. Eine Strafanzeige wegen der Spuckattacke wurde gefertigt.

3. Drogen auf unversichertem Roller transportiert, Bad Camberg, Bahnhofstraße, Mittwoch, 15.02.2023, 00:40 Uhr

(wie) Die Polizei kontrollierte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen unversicherten E-Roller in Bad Camberg, der Fahrer hatte Drogen dabei. Ein 22-Jähriger befuhr mit einem Elektroroller ohne Versicherungskennzeichen die Bahnhofstraße und wurde dabei von einer Streife der Polizei beobachtet. Als diese ihn kontrollieren wollten, versuchte er sich der Kontrolle zu entziehen, hielt nicht an und wollte sich in seine Wohnung flüchten. Hieran hinderten ihn die Beamten und stellten einen starken Marihuanageruch fest, der von dem Mann ausging. Die Polizei hielt den 22-Jährigen, der immer noch in seine Wohnung fliehen wollte, fest. Erst nach einem Telefonat mit seinem Anwalt händigte der Mann schließlich seinen Ausweis aus und ließ sich Durchsuchen. Das dabei gefundene Betäubungsmittel in zwei Metalldosen stellten die Beamten sicher. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der 22-Jährige dann in seine Wohnung. Gegen ihn wird nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.

4. Bei Auffahrunfall verletzt,

Limburg, Bundesstraße 49, Dienstag, 14.02.2023, 07:15 Uhr

(wie) Am Dienstagmorgen wurde eine Frau bei einem Auffahrunfall auf der B 49 bei Limburg verletzt. Die 52-Jährige war mit einem VW von Weilburg kommend in Richtung Limburg unterwegs. In Höhe der Auffahrt zur A 3 in Fahrtrichtung Köln musste sie aufgrund des stockenden Verkehrs abbremsen. Dies bemerkte eine nachfolgende 18-Jährige in einem Opel offenbar zu spät und prallte gegen das Heck des VW. Bei der Kollision wurde die 52-Jährige leicht verletzt, benötigte aber keine sofortige ärztliche Hilfe. Die Polizei nahm den Unfall auf und schätzt den Sachschaden auf circa 1.400 EUR.

5. Beim Aussteigen Radfahrerin verletzt, Limburg-Staffel, Koblenzer Straße, Dienstag, 14.02.2023, 16:50 Uhr

(wie) In Limburg wurde am Dienstagnachmittag eine Radfahrerin durch eine unachtsam aussteigende Frau zu Fall gebracht und dadurch verletzt. Eine 16-Jährige befuhr mit einem Fahrrad verbotswidrig den Gehweg der Koblenzer Straße vom Bahnhof kommend in Richtung Staffel Ortsausgang. Plötzlich öffnete eine 64-Jährige zum Aussteigen die hintere Tür eines geparkten VW. Die Radfahrerin konnte nicht mehr bremsen und kam nach einer Kollision mit der Tür zu Fall. Hierbei wurde die 16-Jährige verletzt. Nach erster Behandlung an der Unfallstelle vom Rettungsdienst wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf circa 800 EUR.

Autobahnpolizei

1. Betrunkener Lkw-Fahrer verursacht Unfall, Bad Camberg, Tank- und Rastanlage BAB 3, Mittwoch, 15.02.2023, 05:00 Uhr

(wie) Am frühen Mittwochmorgen hat ein betrunkener Lkw-Fahrer beim Rangieren auf der Tank- und Rastanlage Bad Camberg-West einen Unfall verursacht. Die Polizei wurde gegen 05:00 Uhr zu dem Parkplatz an der Raststätte der A 3 in Richtung Frankfurt gerufen. Dort hatte ein Lkw-Fahrer aus der Republik Moldau mit einem Sattelzug beim Rangieren einen Sachschaden an einem rumänischen Sattelzug verursacht. Bei der Unfallaufnahme fiel den Beamten der starke Alkoholgeruch des 36-Jährigen auf. Ein Atemalkoholtest zeigte ein Ergebnis von über 2,5 Promille. Daher wurde der Mann fest- und zur Blutentnahme zur Dienststelle mitgenommen. Weiterfahren darf der 36-Jährige nun nicht mehr, die Spedition muss einen Ersatzfahrer für den Sattelzug organisieren. Der verursachte Sachschaden wird von der Autobahnpolizei auf 3.500 EUR geschätzt.

