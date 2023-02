Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zeugen gesucht nach Beschädigung eines Zigarettenautomaten

Osnabrück (ots)

Am Montagabend gegen 21:00 Uhr kam es zu einer Beschädigung eines Zigarettenautomaten am "Im Wegrott" mit einem Böller. Durch die Beschädigung konnte der Automat nicht geöffnet werden und die Täter flüchteten ohne Beute. Zeugen gaben an, dass zwei männliche Personen nach dem Knall schnell in Richtung Kleingärten gelaufen seien. Eine intensive Nahbereichsfahndung verlief negativ.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter 0541/327 -3603 oder -2115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell