Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall aufgrund aufgeweichten Bodens

Plaue (Ilm-Kreis) (ots)

Am gestrigen Tag kam es im Bereich der Baustelle am neuen Kindergarten zu einem Verkehrsunfall. Ein LKW beabsichtigte die Baustelle zu verlassen, kam jedoch während des Losfahrens offenbar aufgrund des aufgeweichten Bodens ins Rutschen und kollidierte folgend mit dem Dach des Neubaus. Hierbei entstanden geringe Schäden an der Dachrinne sowie dem LKW. Letztlich wurde der LKW durch einen Abschleppdienst geborgen. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell