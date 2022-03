POL-SN: Versammlungen in Schwerin

Schwerin (ots) - In der Werner-Seelenbinder-Straße in Schwerin kam es am 14.03.2022 gegen 12.00 Uhr zu einem Wohnungsbrand in einem 8-Parteien-Mehrfamilienhaus. Hierbei wurden drei Personen durch Rauchgasintoxikation verletzt und in ein Klinikum verbracht. Bei den Verletzten handelt es sich um ein Seniorenehepaar (79-jähriger Ehemann mit 74-jähriger Gattin), in deren Wohnung der Brand ausgebrochen war sowie um die ...

mehr